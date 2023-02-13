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الإثنين، 13-02-2023 04:34 م

مستشار أمريكي سابق: بوتين شخص ذو دم بارد

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الوكيل الإخباري - وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالرجل "المحترف الصارم الذي يعبر عن أفكاره بوضوح شديد".

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وأشار بولتون في مقابلة عبر قناة Public Broadcasting Service، إلى أنه لم يلحظ تغييرا كبيرا في شخصية بوتين منذ لقائهما الأول عام 2001، وحتى لقائهما الأخير عام 2019، قائلا إنه "شخص ذو دم بارد، يعطي لمن حوله انطباعا بأنه محترف صاحب ثقة عالية".

وأضاف بولتون، أنه خلال لقائهما الأخير عام 2019، شعر بأن بوتين يدرك الدور المهم الذي تمارسه روسيا في الساحة العالمية، وأنه أراد أن يظهر للجميع هذه الثقة، في نفسة وشعبه.


وأكد بولتون، أن بوتين يدرك السلطة التي يتمتع بها، وأن الكثير من الروس يؤمنون بأن انهيار الاتحاد السوفيتي كان خطأ، وهم يريدون استعادة موطنهم بقيادة بوتين.

 

RT

 




 

 


 

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