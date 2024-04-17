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الأربعاء، 17-04-2024 11:24 ص

مستشار بوتين: احترام القيم والتقاليد هو ما يجمع روسيا بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط

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الوكيل الإخباري - قال مستشار رئيس الروسي لشؤون الثقافة والفن فلاديمير تولستوي إن احترام القيم التقليدية والسعي إلى الحفاظ عليها هو ما يجمع بين روسيا وبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

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جاء ذلك في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية على هامش منتدى Terra Rusistica الدولي لمدرسي اللغة والآداب الروسية الذي بدأت أعماله يوم 16 أبريل الجاري.

وأشار فلاديمير تولستوي إلى أن "الحفاظ على التقاليد هي الطريق الصحيح عند التواصل مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وهذا ما يجمع بينها وبين روسيا، والمقصود بالأمر هو احترام القيم التقليدية العائلية والدينية. وعلينا الالتزام بها".


وأضاف قائلا:"من ناحية التفكير والتقليدية، فإننا قريبون من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويجب تعزيز هذا التقارب ودعمه، بما في ذلك باستخدام أدوات ثقافية ولغوية". 


ومضى قائلا:" إن قوتنا في التفاعل مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والذي يتمثل في الأفكار المشتركة حول الخير والشر، وحول القيم الأساسية المهمة، وهذا ما يجمع بيننا، ونحن بحاجة إلى لغة مشتركة، وهذه اللغة قد تكون الروسية".

 

RT

 




 

 


 

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