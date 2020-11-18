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الأربعاء، 18-11-2020 09:26 ص

مسلحون يحتجزون رهائن فى مدينة نيويورك الأمريكية - صور وفيديو

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بقيام مسلحين باحتجاز رهائن في مدينة نيويورك داخل أحد المنازل.

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وبحسب شبكة "abc" الأمريكية، قالت الشرطة، إن "الحادث بدا كعملية اقتحام لمنزل في مقاطعة كوينز بنيويورك، حيث تحصن مسلحان مشتبه بهما داخل المنزل".

 


وأضاف مساعد رئيس شرطة نيويورك، روبن بلتران، أن سيدة وطفلها الرضيع كانا بالداخل، محتجزين كرهائن من قبل المسلحين".

 

وأوضح أن الضحية تعرضت للاعتداء خلال الحادث، ولكن لحسن الحظ، تم إطلاق سراحها مع الطفل، بالإضافة إلى شخصين إضافيين كانوا داخل المنزل، امرأة مسنة في الثمانينيات من عمرها وامرأة في الخمسينيات من عمرها.


ووفقا لوسائل إعلام محلية، انتشرت الشرطة ووحدات الطوارئ في موقع الحادث، بينما يتوقع وصول فريق التفاوض لتحرير رهائن أخرين ربما يكونوا داخل المنزل.

وفقًا للمسؤولين، تم إخلاء المنطقة وهي آمنة، ولكن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.


 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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