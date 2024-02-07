مشاهد لأول ظهور علني للملك تشارلز الثالث منذ إعلان إصابته بالسرطان

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأول ظهور علني لملك بريطانيا تشارلز الثالث اليوم الثلاثاء منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان.



وظهر تشارلز مغادرا مقره في كلارنس هاوس قرب قصر باكينغهام في سيارة مع الملكة كاميلا.

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ويبلغ تشارلز الثالث من العمر 75 عاما، وقد تولى العرش في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية.



















pic.twitter.com/fsOz0KIaZu King Charles leaves London for Sandringham. Barely one hour after Harry arrived at Clarence House. I’m sure Queen Camilla ignored the nasty little brat for what he wrote about her and I hope it has now sunken in, you aren’t welcome. GOD SAVE THE KING February 6, 2024

روسيا اليوم