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الإثنين، 05-12-2022 04:15 م

مصادرة 3 طرود قبل وصولها إلى السفارة الأوكرانية في إسبانيا

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الوكيل الإخباري - صادرت الشرطة الإسبانية بمكتب البريد ثلاثة طرود أخرى مشبوهة، كانت متجهة لدبلوماسيين أوكرانيين، ما يرفع عدد التهديدات الإجمالي للدبلوماسيين الأوكرانيين في الخارج إلى 21 تهديداً.

ونقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، قوله، في منشور على "فيسبوك"، إن "الشرطة الإسبانية صادرت في مكتب البريد ثلاثة طرود، بها ما يعتقد أنها أعين حيوانات، كانت مرسلة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد والقنصلية العامة في برشلونة والقنصلية في مالاجا. وتم فتح تحقيق في ذلك. وفي المجمل، لدينا 21 حالة تهديد للسفارات والقنصليات الأوكرانية في 12 دولة".

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