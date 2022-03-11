مصر.. إغلاق أحد أشهر الموانئ في البلاد

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مصر مواصلة إغلاق ميناء العريش البحري، بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد إغلاقه مساء أمس الخميس.

اضافة اعلان



وأغلقت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الميناء في تمام الساعة الخامسة، مساء أمس، بسبب زيادة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر المتوسط وتوقف الحركة الملاحية والصيد داخل الميناء.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت أن طقس اليوم الجمعة، سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مع زيادة شدة الأمطار في عدد من المحافظات، بينها القاهرة التي زادت نسبة سقوط الأمطار فيها إلى 30 % مقارنة باليوم، حيث سيكون طقس غدًا مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، مدن القناة، شمال الصعيد نهارًا.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عددا من الظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد غدا، منها زيادة حدة الأمطار ونسبة سقوطها على القاهرة، مع نشاط الرياح، كما يسود طقسا غائما جزئيا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، مدن القناة، جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، بينما سيكون مشمسًا على جنوب الصعيد.



كما تشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابا من جميع الجهات، حيث سيكون البحر المتوسط مضطربا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، وسيكون البحر الأحمر مضطربا، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

روسيا اليوم



