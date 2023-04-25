مصر تؤكد مقتل أحد دبلوماسييها في السودان

الوكيل الاخباري - بفعل الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلنت وزارة الخارجية المصرية مقتل مساعد الملحق الإداري المصري بسفارتها في الخرطوم.

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ونعت عبر حسابها في "تويتر" الراحل، واصفة إياه بأنه "فقيد الواجب"، مؤكدة أنه قتل حينما كان في طريقه إلى مقر السفارة المصرية في العاصمة الخرطوم.



وقالت الوزارة في بيان: "تنعى وزارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى فقيد الواجب، الأستاذ محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم. استشهد الفقيد وهو في طريقه إلى مقر السفارة لمتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين. رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته.. وتحيا مصر دوماً بتضحيات أبنائها الأبرار".