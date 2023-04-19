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الأربعاء، 19-04-2023 04:08 م

الجيش الألماني يوقف مهمة إجلاء 150 مواطنا من السودان

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الوكيل الاخباري - أفادت مجلة "شبيغل" الإخبارية نقلا عن مصادر لم تسمها أن مهمة للجيش الألماني لإجلاء نحو 150 مواطنا من السودان توقفت بسبب القتال الدائر في العاصمة الخرطوم.

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وأحجم متحدث باسم وزارة الدفاع عن التعليق على التقرير.


وقالت المجلة إن سلاح الجو الألماني كان قد أرسل ثلاث طائرات نقل من طراز (إيه.400.إم) لتنفيذ المهمة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. وهبطت الطائرات في اليونان للتزود بالوقود.


وجاء في تقرير شبيغل أن الجيش الألماني ألغى المهمة وسط أنباء عن تجدد الاشتباكات والضربات الجوية في الخرطوم. ( سكاي نيوز )



 




 

 


 

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