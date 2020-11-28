مصر تتسلم دفعة جديدة من عربات سكك الحديد الروسية المتطورة

الوكيل الإخباري _ إستقبل ميناء الإسكندرية في مصر دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 13 عربة جديدة، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة.





ووصلت العربات في الصفقة التي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديد المصرية وشركة "ترانس ماش" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.



وأوضح وزير النقل المصري، أن العربات الـ13 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 138 عربة، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقا للجدول الزمني المحدد.



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المصدر : الاقتصاد



