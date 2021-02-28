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الأحد، 28-02-2021 08:41 م

مصر.. ضحايا ومصابون بانهيار بناية في الإسكندرية

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محافظة الإسكندرية في مصر - أرشيفية


الوكيل الإخباري - لقى رجل وطفلة مصرعهما وأصيب 4 آخرون في انهيار أسقف بناية قديمة مكونة من 4 طوابق، عصر الأحد، بمنطقة المنشية بحي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية في مصر.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "انهيار البناية أسفر عن وفاة شخصين وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح مختلفة".

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وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، أن "البناية المنهارة بمنطقة المنشية بحي الجمرك صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 10 لعام 2010، ولم ينفذ من قبل السكان".


من جانبه، قال رجب النقيدي، رئيس حي الجمرك، إنه "جرى فصل جميع المرافق (الغاز والكهرباء والمياه)، وعمل ممر وحواجز بمحيط البناية حفاظا على سلامة المارة".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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