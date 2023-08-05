مصر.. غرق قاطرة إثر اصطدامها بناقلة تعبر قناة السويس

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، اليوم السبت، الدفع بفريق الإنقاذ البحري والرافعة لانتشال القاطرة "فهد" جراء تصادمها مع إحدى الناقلات العابرة للقناة.

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وأفاد الفريق أسامة ربيع بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة "CHINAGAS LEGEND" والقاطرة "فهد"، إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح، والذي أسفر عن غرق القاطرة.



وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونغ، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.



هذا وبينت الهيئة أن طول الناقلة يبلغ 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

روسيا اليوم

