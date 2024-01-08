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الإثنين، 08-01-2024 11:26 ص

"معاريف": احتراق 16 سفينة للحرس الثوري الإيراني إثر انفجار غامض -فيديو

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الوكيل الإخباري- تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن اندلاع حريق في جزيرة قشم جنوب إيران، أتى على 16 سفينة تابعة للحرس الثوري، بينها سفينة استطلاع، إثر انفجار غامض.

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وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه تم الإبلاغ مساء أمس الأحد عن انفجار غامض في القاعدة البحرية للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم، وأدى إلى تضرر 16 سفينة تقل عسكريين متجهين للحوثيين في اليمن.


وفي مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية عدة سفن مشتعلة، ودخان كثيف يتصاعد من المكان.


وكتب موقع "balatarin" الإيراني: "ذكرت عدة قنوات إسرائيلية أنه وفقًا لتقارير غير مؤكدة، لحقت أضرار جسيمة بـ 16 سفينة تابعة لجماعة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك سفينة تجسس كانت تساعد في عمليات الحوثيين".

 

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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