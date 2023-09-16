الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

بلدية السرحان تؤجر مخزنها الصناعي لمستثمر في الصناعات الغذائية

وثيقة ببلدة مقبلة بجرش تؤكد الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية

اختتام فعاليات معسكر التكنولوجيا الحيوية وريادة الأعمال

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تعداد سكاني "شامل" في مخيمي الأزرق والزعتري

فريق بحثي: الكرك مركز حضارة مدين

افتتاح المتنزه البيئي في غابات زبود

جلسة حوارية بالكرك حول مشروع المرأة والتكنولوجيا

توضيح حول عطلة لـ 3 أيام متتالية بالاردن نهاية الشهر الجاري ؟

مركز ايداع الأوراق المالية يطور قاعة خدمة المستثمرين

السبت، 16-09-2023 11:24 م

مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة الليبية

ليبيا


الوكيل الاخباري- شهدت مدينة درنة الليبية كارثة إنسانية بعد انهيار سدين بسبب الفيضانات التي سببها إعصار دانيال الأسبوع الماضي والذي راح ضحيته عشرات الآلاف من المواطنين الليبيين.

اضافة اعلان

 

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، تعود بداية الأزمة إلى عام ١٩٩٨ حينما رصدت الحكومة اول تشقق في السدين المنهارين ثم أَهملت السلطات المتعاقبة منذ عام 2011 هذه المنشآت.

وتحت ضغط الأمطار الغزيرة، انهار السد الأول، وهو سد أبو منصور بسعة 22.5 مليون متر مكعب والواقع على بعد 13 كيلومتراً من درنة، فتدفقت منه أنهار من المياه واجتاحت السد الثاني وهو سد «البلاد» بسعة 1.5 مليون متر مكعب، ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.

وقلّص قرب السد من المدينة فرص تبعثر المياه قبل وصولها إليها، فاجتاحت السيول العنيفة الجارفة درنة.

قبل بناء السدين، شهدت درنة فيضانات كبرى عدة ناجمة عن فيضان الوادي، ولا سيما في أعوام 1941 و1959 و1968.

ورغم التحذير، لم تنفّذ أي أعمال صيانة رغم أن ليبيا تمتلك احتياطيات النفط الأكبر في أفريقيا، ولا تشكو من نقص التمويل في ميزانيتها.

 

صدى البلد

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
650600834c59b75c1d5c8b1d

"الناتو": طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر تتجاوز قدرات الحلف

650602e142360407b4697282

سويسرا.. تظاهرة للمطالبة برفع الأجور ومعاشات التقاعد

6506063e4c59b7731f2bdb02

ماكرون وميلوني يناقشان إجراءات وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط

6506096a4236047efe4686ed

ليبيا..وفاة آخر وزير خارجية في عهد القذافي

6505f0b64c59b7581a51ba3f

السعودية..ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

6505f0be4c59b75c1d5c8b0b

استخباراتي أمريكي سابق يقيّم احتمالات إرسال قوات للناتو إلى أوكرانيا

أخبار متعلقة
6505c47f4c59b74e897657a0

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

٦

العراق يرسل مساعدات إلى ليبيا

55

ليبيا.. القتلى 11000 والمفقودون 10 آلاف

جج

إنقاذ 47 شخصا من تحت الركام في درنة

٧٧

فيديو - مشاهد جديدة لغرق درنة خلال ثواني

و

ليبيا: حصيلة السيول تتجاوز 5 آلاف قتيل