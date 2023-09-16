السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

"رجال الأعمال" تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك

الأميرة بسمة بنت طلال تلتقي وفد منظمة (USA for UNFPA )

مديرية شباب مادبا تختتم البرنامج التدريبي مع البنك الدولي

بيان صادر عن الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

الامن العام : هذا ما حدث في جبل عمان .. !

مصدر أمني يكشف حقيقة وجود حملات مُشددة على مخالفات السير في الزرقاء اليوم

الطاقة: 7.4 مليون دينار كلفة توصيل الكهرباء لمناطق على حساب فلس الريف

وكلاء السياحة: نحو 10 آلاف معتمر أردني براً وجواً منذ بدء الموسم

بعد زلزال المغرب.. الأقمار الاصطناعية تكشف كيف تحركت الأرض

شاهد : فريق الانقاذ الدولي الأردني : لا وقت للراحة - صور

السبت، 16-09-2023 12:33 م

ليبيا.. القتلى 11000 والمفقودون 10 آلاف

55


الوكيل الإخباري - أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، فتح تحقيق في كارثة انهيار سدي درنة، متعهدا بمحاسبة المسؤولين، فيما كشفت السلطات عن إجراءات لعزل المناطق المتضررة من الفيضانات.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، أشار الصور إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكدا أن تقارير كشفت وجود تشققات فيهما.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان أسامة حماد، إن السلطات تعتزم اتخاذ إجراءات احترازية قد تشمل عزل المناطق المتضررة في درنة عن باقي المناطق.

اضافة اعلان

 

وأعلن الهلال الأحمر الليبي ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات درنة إلى أكثر من 11000 قتيل وأكثر من 10 آلاف مفقود في درنة.


وكانت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" تسببت في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرقي ليبيا مطلع الأسبوع الماضي.

وغمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-09-16 at 04.57.37

شاهد واستمع: صوت من الفضاء قبيل زلزال المغرب مباشرة ما حقيقته؟

65058825423604618a4438a2

"الانهيار حتمي" .. تحذيرات غربية لزيلينسكي

650586544c59b75de37655d8

استنفار أوروبي خوفا من المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

image (1)

الإعصار لي يقترب من نيو إنجلاند وكندا

٦

العراق يرسل مساعدات إلى ليبيا

4

بعد زلزال المغرب.. الأقمار الاصطناعية تكشف كيف تحركت الأرض

أخبار متعلقة
٧

إنقاذ 800 شخص في العاصفة "دانيال" وسط آمال بالعثور على مزيد من الأحياء

جج

إنقاذ 47 شخصا من تحت الركام في درنة

ز

تفطر القلوب .. روايات مرعبة لناجين من فيضانات ليبيا

999

شاهد .. العاصفة "دانيال" تضرب عددا من المدن الليبية

64de8f10-3f43-11ee-84e2-dfda2bcceba6

فيديو - هلع في ليبيا من ارتفاع أمواج البحر وإخلاء للفنادق جراء الاعصار "دانيال"

666

بالمكان والزمان.. بيان رسمي عن تأثر مصر بالعاصفة "دانيال"