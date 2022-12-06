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الثلاثاء، 06-12-2022 09:09 ص

مقتل شخص في انفجار بمحطة لضخ المياه في طوكيو

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الوكيل الإخباري- أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية، نقلا مصلحة الإطفاء في طوكيو، بأنه تم تسجيل وقوع انفجار في محطة لضخ المياه في شرق العاصمة اليابانية.  

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى القناة، وقع الحادث في حوالي الساعة (05.00 بتوقيت موسكو) في منطقة يودوجاوا بطوكيو.

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وأشارت القناة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة رجل بجروح خطيرة نقل بعدها إلى المستشفى حيث توفي في وقت لاحق.

وحسب معطيات أولية، هناك موظف آخر محاصر في بئر الصرف الصحي، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

ولم ترد بعد أي معلومات عن أسباب وملابسات الحادث ولا عن الأضرار المادية التي نجمت عنه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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