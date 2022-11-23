مقتل 14 شخصاً على الأقل في هجومين بشمال بوركينا فاسو

الوكيل الإخباري - قُتل 14 شخصاً على الأقلّ، بينهم ثمانية مدنيين يؤازرون الجيش، في شمال بوركينا فاسو في هجومين منفصلين شنّهما مسلّحون جهاديون، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية أمس الثلاثاء.



وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، إنّ "مسلّحين هاجموا قرية سافي (وسط شمال) في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي. الهجوم استهدف متطوعي الدفاع عن الوطن الذين خسروا ثمانية من عناصرهم".

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وأكّد مصدر محلّي وقوع الهجوم والحصيلة.



وأضاف المصدر الأمني: "نهار الإثنين الماضي أيضاً، قتل مسلّحون ستة مدنيين قرب ماركوي (شمال شرق)".

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