الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

تعميم هام لجميع المطاعم في الاردن من وزارة الصحة

اقتصاد قطر.. هذا ما سوف يتحقق بعد انتهاء المونديال - صور

تحذير أمني للأردنيين من روابط مشبوهة تتزامن مع كأس العالم

المعونة الوطنية: استبعاد 1800 أسرة من الدعم الموحد

ترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي يخفّض أسعار الذهب عالمياً

الجمارك تحبط تهريب نكهات وسجائر إلكترونية

على الجانب الآخر.. تعاويذ المونديال تحقق أرباحا بالملايين فمن الأكثر استفادة؟

جمعية الصرافين: انخفاض الحوالات الصادرة والواردة 20 %

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الطاقة - أسماء

عقب انفجارين .. الاحتلال يغلق المداخل الرئيسية في القدس

الأربعاء، 23-11-2022 08:53 ص

مقتل 14 شخصاً على الأقل في هجومين بشمال بوركينا فاسو

image (5)


الوكيل الإخباري - قُتل 14 شخصاً على الأقلّ، بينهم ثمانية مدنيين يؤازرون الجيش، في شمال بوركينا فاسو في هجومين منفصلين شنّهما مسلّحون جهاديون، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية أمس الثلاثاء.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، إنّ "مسلّحين هاجموا قرية سافي (وسط شمال) في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي. الهجوم استهدف متطوعي الدفاع عن الوطن الذين خسروا ثمانية من عناصرهم".

اضافة اعلان


وأكّد مصدر محلّي وقوع الهجوم والحصيلة.


وأضاف المصدر الأمني: "نهار الإثنين الماضي أيضاً، قتل مسلّحون ستة مدنيين قرب ماركوي (شمال شرق)".

 

البيان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
637dda1b4c59b76c7b65f7d2

تركيا تعلن تحييد 254 إرهابيا منذ انطلاق المخلب السيف

637dcc144c59b76c7c3f8147

الخارجية الأمريكية تعين هادي عمرو ممثلا خاصا جديدا للشؤون الفلسطينية

thumbs_b_c_d26f880e01c30899bd7831ba4124433c

تركيا تعلن ارتفاع إصابات زلزال دوزجة إلى 46 حالة

9e0687ca-8247-452e-a598-3219b91b98e6

احتجاجات في أكبر مصنع آيفون في العالم

myhc_72443

أمريكا ترد على اتهامات شقيقة زعيم كوريا الشمالية

637db63f4c59b76c8965c533

دونيتسك: إصابة اثنين من المدنيين في قصف أوكراني على الجمهورية

أخبار متعلقة
6574478_1666097137

وزير الخارجية الأوكراني: الحرب مستمرة بعد تحرير خيرسون

image (91)

ترامب يقاضي لجنة تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس

thumbs_b_c_0c6af86086144533c02dd39f626a4d7c

تسعة نواب من أصول عربية يفوزون بمقاعد الكونغرس في الانتخابات النصفية

20220213200051reup-2022-02-13t151010z_1907521441_rc23js9us9et_rtrmadp_3_ukraine-crisis-stinger-missiles.h-730x438-2-730x438-1-730x438

الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

9701314531643631168

الصين تعترض بشدة على زيارة وزير بريطاني إلى تايوان

image (88)

الكرملين يحجم عن التعليق بشأن إجراء محادثات مع أمريكا لمنع تصعيد الحرب