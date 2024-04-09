الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

ماسك: لا نهاية للعبة أوكرانيا.. مجرد حرب أبدية

قيادي في القسام: تم الإعداد والتجهيز لهذا الكمين طوال 50 يوما

بدء تساقط الأمطار الغزيرة في العاصمة عمان- فيديو

المركزي الروسي يحدد العملة الرئيسية المستخدمة في تجارة البلاد الخارجية

كشف ظروف امكانية رؤية هلال العيد في الأردن بعد مغيب اليوم

القوات المسلحة تنفذ بمناسبة العيد أضخم عملية إنزال جوي لمساعدات على غزة - صور

الدولار حائر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

1.6 مليون شيك متداول في الأردن بقيمة 9.7 مليار دينار خلال الربع الأول من 2024

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الى 33360 شهيدا

إصابة 6 عسكريين إسرائيليين بمعارك غزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 09-04-2024 03:54 م

مقتل 3 جنود تنزانيين بقذيفة هاون في الكونغو الديمقراطية

601121


الوكيل الإخباري - أعلنت «مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية» (سادك) الاثنين، مقتل 4 من جنودها المنتشرين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينهم 3 تنزانيين قُتلوا بقذيفة «هاون».

اضافة اعلان


وأشارت المجموعة في بيان إلى أن الرابع -وهو من جنوب أفريقيا- توفي في المستشفى بسبب مشكلات صحية، مضيفة أن 3 جنود تنزانيين آخرين أصيبوا.

وتنشر المجموعة منذ ديسمبر (كانون الأول)، قوة في إقليم شمال كيفو، تضم جنوداً من جنوب أفريقيا وتنزانيا ومالاوي، بهدف مساعدة قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية في محاربة متمردي حركة «إم 23» الذين استولوا على مساحات شاسعة في الإقليم، بدعم من رواندا. وكانت قد أعلنت أولى خسائرها في 15 فبراير (شباط)، عندما قُتل جنديان من جنوب أفريقيا بقذائف هاون بالقرب من غوما، عاصمة شمال كيفو.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6615401542360454747f1908

ماسك: لا نهاية للعبة أوكرانيا.. مجرد حرب أبدية

_126710622_1918a74b-74f3-41b9-b0ba-72a3a1bb26ff

الكرملين: خطط لعقد لقاء بين بوتين وشي

66153460423604152e028779

وزير الخارجية البريطاني يناقش قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط ومستقبل "الناتو" مع ترامب

661530044c59b7631d012ccc

الحرس الثوري الإيراني يدعو لإنشاء تحالف من الجيوش الإسلامية لمواجهة إسرائيل

1712664218159

زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب شرق اندونيسيا

6615097242360448e336d703

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبت في ثلاث قضايا لمكافحة تغير المناخ

أخبار متعلقة
65f68b654236042d7a426849

إفريقيا الوسطى تشيد بالدور الذي لعبه الروس في إعادة أمنها

65f13ee342360403c54c70fe

بوتين يكشف سبب حنق ماكرون من روسيا

65f02d4c4c59b71f2120f73c

فون دير لاين تحذر إيران من "تزويد" روسيا بصواريخ باليستية

65f01b354c59b7229d2d1177

حاكم كورسك الروسية: إحباط محاولة مخربين أوكرانيين للتسلل إلى أراضي المقاطعة

65f002c94c59b721686c5f70

وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: بدون مساعدات ضخمة ستخسر أوكرانيا

65f002dc4236044bbf14ac7e

ترامب يقدم تعهدا إلى من تم اعتقالهم في 6 يناير إذا أعيد انتخابه رئيسا