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الأحد، 17-03-2024 09:31 ص

إفريقيا الوسطى تشيد بالدور الذي لعبه الروس في إعادة أمنها

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا أن المدربين العسكريين الروس بذلوا جهودا جبارة لإعادة الأمن إلى بلاده، معربا عن ترحيبه بزيادة عددهم.

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وأضاف: "هذا الملف من شأن وزارة الدفاع.. لكن المدربين الروس في جمهورية إفريقيا الوسطى قاموا بعمل استثنائي وهم يواصلون هذا العمل. وبفضل هذا الجهد، نتوجه نحو تحقيق رؤية رئيس الجمهورية فوستين-أرشانغ تواديرا لتأسيس جيش قوي".

وقال: "عندما سنعقد اجتماع اللجنة المشتركة سنطرح أيضا المسائل الأمنية وإن وجدنا أن هناك حاجة إلى زيادة عدد المدربين الروس فلم لا؟".

 

RT

 




 

 


 

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