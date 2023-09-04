مقتل 6 عمال في انفجار منجم للفحم شمال شرق إيران

الوكيل الإخباري - قتل 6 أشخاص بانفجار وقع في منجم البرز الشرقي للفحم في منطقة طزرة التابعة لمدينة دامغان بمحافظة سمنان شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

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وتم انتشال جثث 6 عمال كانوا محاصرين داخل منجم الفحم الذي شهد انفجارا بسبب تراكم الغاز.



وأعلن كمال طاهريان، مدير عام إدارة الأزمات في المحافظة تفاصيل حادث انفجار وقع في منجم للفحم على عمق 400 متر تحت الأرض، مبينا أن "الانفجار وقع بسبب تراكم الغاز".



وذكر أن "عمق النفق الذي وقع فيه الانفجار وأدى إلى حبس 6 من عمال المنجم هو 700 متر، ووقع الحادث على عمق 400 متر.



يذكر أن حادث انفجار وانهيار منجم الفحم وقع نحو الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش من أمس الأحد، ما أدى إلى غلق طريق الخروج أمام 6 من عمال المنجم وفور وقوع الحادث توجهت فرق الإغاثة والإنقاذ الى المكان.

RT