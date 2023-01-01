الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 02:00 م

مقتل 9 أشخاص في تدافع خلال احتفال بالعام الجديد في أوغندا

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الوكيل الإخباري - لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم بتدافع في مركز تسوّق في العاصمة الأوغندية اليوم الأحد خلال احتفالات بحلول العام الجديد، حسبما أعلنت الشرطة.

وبعد إطلاق المفرقعات النارية أمام مركز "فريدوم سيتي" في كمبالا "حصل تدافع نجم عنه وفاة خمسة أشخاص على الفور وإصابة آخرين بجروح" وفق الشرطة التي أضافت أن "فرق الطوارئ وصلت إلى المكان ونقلت المصابين إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاة تسعة أشخاص".

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وأوضح الناطق باسم الشرطة لوك أويسيغيير في بيان أنّ "شبابا" كانوا من بين الضحايا مستنكرا وقائع "تهور وإهمال" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.


وكانت هذه الاحتفالات برأس السنة في أوغندا الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا، هي الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد رفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ومشكلات أمنية.

 

البيان


 




 

 


 

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