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السبت، 31-12-2022 01:54 م

زلزال يضرب منطقة البحر الأسود

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الوكيل الإخباري - أفادت مديرية الطوارئ لإقليم كراسنودار بتسجيل زلزال تصل قوته إلى 4 درجات رصدت اهتزازاته في منطقة البحر الأسود وأنابا ونوفوروسيسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

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وبحسب بيان المديرية: "في الساعة 08.00 من يوم 31 ديسمبر 2022، وقع زلزال في منطقة البحر الأسود بإقليم كراسنودار، على بعد 35 كيلو مترا من قرية سوكو، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات، وبلغت قوته 3.5 درجة. وشعر السكان بالزلزال في بلدية نوفوروسيسك وفي قرية رايفسكايا.. كما سجلت أجهزة رصد الزلازل في أنابا زلزالا بلغت قوته 4 نقاط. شعر بها سكان المنطقة".


ولفتت المديرية إلى أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي إصابات أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.

 

RT

 




 

 


 

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