مكتب الرئاسة الأوكرانية يزعم أن زيلينسكي زار مواقع تابعة لقوات كييف في دونيتسك

الوكيل الاخباري- أفاد مكتب الرئاسة الأوكرانية بأن فلاديمير زيلنسكي زار يوم الاثنين مواقع تابعة لقوات كييف في الجزء الخاضع لسيطرتها من جمهورية دونيتسك الشعبية.

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ووفقا للبيان الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة الأوكرانية، "زار زيلنسكي خلال رحلة عمل إلى مقاطعة دونيتسك، مراكز قيادة التشكيلات العسكرية التابعة لقوات كييف، في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية.



وزعم البيان أن زيلينسكي سمع تقارير عن الوضع في الجبهة وعن الخدمات اللوجستية، مضيفا أنه وفقا للتقارير التي تلقاها تعاني قوات كييف من نقص في الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية المضادة للمسيرات، إلى جانب النقص الحاد في عدد الجنود في الوحدات العسكرية والنقص في أنواع معينة من الذخائر.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين أن حوالي 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح يوم أمس، كما تم إسقاط 24 مسيرة وتدمير 4 زوارق سريعة أوكرانية أمريكية الصنع في البحر الأسود.