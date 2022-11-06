مكتب زيلينسكي: وضع الكهرباء في كييف صعب

الوكيل الاخباري- أعلن متحدث الرئاسة الأوكرانية، كيريل تيموشينكو، أن وضع الكهرباء في كييف صعب، وسط أنباء عن احتمال إجلاء سكان المدينة البالغ عددهم 3 ملايين نسمة، إن ساء وضع الكهرباء مع قدوم الصقيع.

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وكتب تيموشينكو على "تيليغرام": "وضع الكهرباء للمستهلكين في العاصمة كييف صعب. ربما يشعر كل مقيم في كييف بذلك الآن ولكن الأهم من ذلك، أن الفصل المؤقت يساعد مهندسي الطاقة على استقرار المنظومة الكهربائية".



وأعلنت شركة "أوكر إينيرغو"، أن كييف وسبع مقاطعات في أوكرانيا اضطرت للتحول إلى الفصل الطارئ للتيار بسبب الجهد الزائد عليها.



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مدير إدارة الأمن البلدي بمدينة كييف رومان تكاتشوك، أن سلطات المدينة بدأت التخطيط لإجلاء سكان المدينة في حال انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عنها، وأوضح أنه في الوقت الحالي لا توجد أسباب لإخلاء كييف، والوضع تحت السيطرة.

روسيا اليوم