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زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا تستعد لزيارة الرئيس الألماني

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الخميس، 20-10-2022 07:01 م

زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا تستعد لزيارة الرئيس الألماني

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الوكيل الاخباري- جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوته لنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير لزيارة كييف.

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وقال زيلينسكي في تغريدة يوم الخميس أنه أجرى محادثة مع الرئيس الألماني، مشيرا إلى أن كييف تستعد لزيارة شتاينماير لأوكرانيا.

 

كما وجه الشكر لشتاينماير لتسليم نظام الدفاع الجوي الألماني إيريس - تي، مضيفا أنه يجب نشر درع جوي فوق أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وأرجأ شتاينماير زيارة إلى أوكرانيا كانت مقررة يوم الخميس 20 أكتوبر.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن هذا يرجع إلى أسباب أمنية.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن مكتب الرئيس الألماني ألغى الزيارة نظرا للاعتبارات الأمنية، وذلك بعد التحضيرات التي استمرت عدة أسابيع.

وحسب الصحيفة، فإن إلغاء الزيارة أثار "استياء" لدى الجانب الأوكراني، حيث يقوم العديد من المسؤولين والدبلوماسيين الأجانب بزيارات لكييف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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