ممثلو الادعاء الأمريكي يطلبون عدم تأجيل محاكمة ترامب

الوكيل الاخباري- حث ممثلو الادعاء الأمريكي السلطة القضائية على رفض طلب الرئيس السابق دونالد ترامب إيقاف إجراءات محاكمته المتعلقة بتدخله في انتخابات 2020.

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وذكر موقع "أكسيوس" أن إجراءات الاستئناف يمكن أن تؤدي إلى تأخير محاكمة ترامب، التي من المقرر أن تبدأ في اليوم السابق للثلاثاء الكبير (يوم الانتخابات المبكرة في موسم الانتخابات التمهيدية للرئاسيات الأمريكية)، وقد تؤثر نتائجها على هذه القضايا الجنائية الثلاث الأخرى التي يواجهها ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024.



وكتب المدعون من فريق المحامي الخاص جاك سميث في الدعوى: "خلال فترة الاستئناف، يمكن أن ينشأ أي عدد من المسائل في هذه القضية التي لا يشملها الاستئناف؛ ولا ينبغي للمحكمة إصدار أمر يمنعها من التعامل معها"، مطالبين المحكمة بالحفاظ على تاريخ بدء المحاكمة في 4 مارس.