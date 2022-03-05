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السبت، 05-03-2022 06:24 ص

منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة: زيادة قياسية لأسعار الغذاء

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الوكيل الإخباري - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعا قياسيا في شباط /فبراير وقفزت بنسبة 24.1 بالمئة على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

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بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة في شباط/ فبراير مقابل 135.4 في يناير.


وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في زيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا، فيما تحذر المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرض السكان الأشد فقرا للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات.


كما أصدرت المنظمة التي مقرها في روما أول توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2022، وترى أن إنتاج القمح العالمي سيرتفع إلى 790 مليون طن من 775.4 مليون في 2021.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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