منظمة حقوقية: التغير المناخي يهدد مليار طفل في العالم

الوكيل الإخباري - حذرت منظمة "كيدز رايتس" (حقوق الأطفال) غير الحكومية في هولندا اليوم الأربعاء، من أن تداعيات التغير المناخي تهدد مليار طفل حول العالم، معربة عن أسفها لأن مستويات معيشة القاصرين في سائر أنحاء العالم لم تتحسن خلال العقد الماضي.

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وقالت المنظمة في دراسة سنوية، إن جائحة كورونا كان لها أيضا التأثير الكبير على الأطفال، إذ حرموا أحيانا من الطعام أو الدواء بسبب الاضطرابات في القطاع الصحي، ما أدى إلى وفاة نحو 286 ألف طفل دون سن الخامسة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأوردت المنظمة هذه المعلومات في دراسة تصدرها سنويا تحت اسم "مؤشر حقوق الأطفال" وتصنف فيها 185 دولة وفقا لمدى امتثال كل منها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بناء على بيانات الأمم المتحدة.



وقال مؤسس المنظمة ورئيسها مارك دولارت في بيان، إن مؤشر 2022 "مقلق لأجيالنا الحالية والمستقبلية من الأطفال"، موضحا أن "مناخا يتغير بسرعة يهدد الآن مستقبلهم وحقوقهم الأساسية".



وبحسب مؤشر حقوق الأطفال للعام 2022 فقد ارتفع، لأول مرة منذ عقدين، عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليونا، أي ما يمثل زيادة قدرها 8,4 مليون طفل خلال السنوات الأربع الماضية.

بترا