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الثلاثاء، 31-08-2021 06:44 م

موريتانيا تشكر الكويت على تسوية ديونها

دين


الوكيل الإخباري - أعرب وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن امتنان حكومة بلاده وشعبها للكويت بعد تسوية ديونها المستحقة على بلاده.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، بين ولد الشيخ و وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح.

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وبحسب بيان، نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء، "أعرب الوزير الموريتاني، عن امتنان الشعب الموريتاني والحكومة للعناية التي يوليها أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع موريتانيا".


وأضاف ولد الشيخ أحمد، أن تلك العناية، تجسدت في رعايته لمباحثات تسوية المديونية الكويتية على موريتانيا، في شهر يونيو الماضي.


وأشاد ولد الشيخ بالدور المحوري الذي اطلع به وزير الخارجية الكويتي، في التأسيس لنقلة نوعية في مختلف مجالات التعاون المثمر والبناء بين البلدين.


وأعلنت الحكومة الموريتانية، يوم الخميس الماضي، أنها توصلت إلى تسوية نهائية مع دولة الكويت بخصوص ديونها، يتم بموجبها إعفاء 95 في المائة من فوائد هذا الدين، فيما يبقى الدين الأصلي 82 مليون دولار أمريكي.


وأعلنت الحكومة الموريتانية أنها توصلت مع الكويت إلى حل يطوي ملف المديونية بشكل نهائي، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على تسديد أصل الدين على مدى عشرين سنة، مع إعفاء عامين من الفوائد.

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