الأربعاء 01-03-2023
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موزمبيق تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آذار

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الأربعاء، 01-03-2023 08:25 ص

موزمبيق تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آذار

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الوكيل الإخباري - تتولى موزمبيق، اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر آذار خلفًا لمالطا.

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وسيعقد ممثل موزمبيق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بيدرو كوميساريو أفونسو، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.


ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" هي روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي إضافة إلى موزمبيق: مالطا، واليابان، وسويسرا، والإكوادور، والغابون، والإمارات العربية المتحدة، والبرازيل، وغانا، وألبانيا.


ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.


بترا


 




 

 


 

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