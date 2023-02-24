غوتيريس يتوقع تنفيذ قرار العدل الدولية بشأن أرمينيا وأذربيجان

الوكيل الإخباري - أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة، عن ثقته بأن أذربيجان وأرمينيا سينفذان قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم 22 شباط الجاري بخصوص الخلاف بينهما حول ممر لاتشين.

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ورحب غوتيريس "بالثقة التي أولتها حكومتا أرمينيا وأذربيجان لمحكمة العدل الدولية من خلال مطالبتهما بحل خلافاتهما" مشيرًا إلى "أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويثق في أن الطرفين سوف ينفذان أوامرها، بما في ذلك الأمر المتعلق بالتدابير الرامية إلى ضمان حركة الأشخاص والمركبات والبضائع دون عوائق على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين. "



وأعرب عن أمله في أن تواصل أرمينيا وأذربيجان العمل لتحسين علاقاتهما الثنائية ويشجع بقوة على إجراء حوار بناء.



بترا