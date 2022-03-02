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الأربعاء، 02-03-2022 02:32 م

موسكو : القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا تهديد لأمن روسيا

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الوكيل الإخباري-أكدت روسيا، اليوم الأربعاء، أن وجود قواعد عسكرية للولايات المتحدة الأميركية في دول الاتحاد الأوروبي يشكل تهديدا كبيرا لأمن روسيا، مشددة على ضرورة إزالة السلاح النووي الأميركي من المنطقة.

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وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف في تصريحات صحفية : "روسيا ترى أن الوقت ملائم لإزالة الأسلحة النووية الأميركية من أوروبا الغربية والشرقية، والقواعد العسكرية أيضا".


وأضاف، "طالبنا واشنطن بإزالة الأسلحة النووية، وهم ما زالوا ينشرون قواعد عسكرية ويزودونها بأسلحة نووية، وروسيا تعتبر ذلك تهديدا كبيرا لأمنها".

 

بترا

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