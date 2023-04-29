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السبت، 29-04-2023 04:28 م

موسكو تتوعد برد صارم على اقتحام مقر المدرسة التابعة للسفارة الروسية في وارسو

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الوكيل الإخباري- توعدت وزارة الخارجية الروسية باتخاذ إجراءات جوابية صارمة، ردا على اقتحام قوات الأمن البولندية لمقر المدرسة الروسية التابعة لسفارتها في بولندا.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت، إن "مثل هذه الخطوة الوقحة من قبل وارسو التي تتجاوز إطار التواصل الحضاري بين الدول لن تبقى دون رد صارم وعواقب تتحملها السلطات البولندية ومصالح بولندا في روسيا".

وأضافت أنه "يتعين على المبادرين بمثل هذه الأعمال الاستفزازية أن يفهموا ذلك".

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا تعتبر الإجراءات البولندية "انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وتعديا آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا".

وفي وقت سابق، أعلن مستشار السفارة الروسية لدى وارسو، أندريه أورداش، أن السلطات البولندية منحت حتى الساعة 19:00 بتوقيت موسكو يوم السبت موظفي المدرسة في السفارة الروسية في وارسو لمغادرة المبنى.

وبحسب قوله، هناك 29 شخصا في المدرسة، بينهم أطفال.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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