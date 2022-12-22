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الخميس، 22-12-2022 12:18 م

موسكو تحذر طوكيو من الاستراتيجية العسكرية الجامحة

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الوكيل الاخباري- علقت وزارة الخارجية الروسية على تحديث الوثائق الاستراتيجية لليابان بشأن الأمن القومي، وحذرت طوكيو من تبنيها لسياسة العسكة الجامحة، والعمل على تعزيز أسلحتها الهجومية.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الخميس: "لقد أولينا اهتماما لتبني اليابان يوم 16 ديسمبر من هذا العام، نسخة محدثة من ثلاث وثائق عقائدية وهي استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني وخطة تطوير الدفاع".

وأضافت الوزارة أنه "يتضح من محتواها أن طوكيو قد شرعت في مسار تعزيز غير مسبوق لقوتها العسكرية، بما في ذلك الحصول على أسلحة هجومية".

واعتبرت أنه بمثل هذا التمشي فإن "هناك رفض صريح من قبل إدارة (رئيس الوزراء الياباني فوميو) كيشيدا للتنمية السلمية وما أعلنته أجيال سابقة من السياسيين، وعادت إلى مسار العسكرة الجامحة، والتي ستثير حتما تحديات أمنية جديدة وستؤدي إلى زيادة التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأوضحت أن اليابان تتخذ خطوات متسقة لإحياء إمكاناتها العسكرية، مما يسمح لها بضرب الدول المجاورة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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