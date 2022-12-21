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الأربعاء، 21-12-2022 09:16 ص

تسجيل ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 10 سم خلال 33 عاما في كوريا الجنوبية

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة أنباء "يونهاب"، بأن مستوى سطح البحر على طول ساحل شبه الجزيرة الكورية، ارتفع بنحو 10 سم خلال السنوات الـ 33 الماضية نتيجة للتغيرات في المناخ.

ونقلت الوكالة عن بيانات من الوكالة الوطنية للهيدروغرافيا وعلوم المحيطات، أنه تم جمع البيانات المتعلقة بتغيرات مستوى سطح البحر منذ عام 1989 في 21 محطة تم تركيبها على ساحل كوريا الجنوبية.

وبشكل متوسط، ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 3 مم سنويا خلال هذه الفترة.

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وتم تسجيل أسرع معدل زيادة في بحر اليابان. هناك أخذت المياه من اليابسة بشكل متوسط 3.5 مم في السنة.

وكانت هذه العملية في أبطأ معدلاتها على الساحل الجنوبي لبحر الصين الشرقي - حيث كان معدل ارتفاع المياه 2.5 مم سنويا.

وخلال ذلك، في مدينة موكبو الساحلية الجنوبية، حيث توجد أقدم محطة مراقبة في كوريا الجنوبية، تم تسجيل ارتفاع في مستوى سطح البحر بمقدار 15.4 سم خلال 62 عاما، وهو ما يتوافق مع معدل نمو يبلغ 2.5 مم سنويا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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