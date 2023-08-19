السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

البنك الدولي: أسعار الغذاء ما تزال مرتفعة عالمياً

التربية توضح حول موعد دوام المدارس الخاصة

التربية: اعطاء الفاقد التعليمي بالتزامن مع المنهاج الدراسي للطلبة اعتبارا من غداً

الحمل الكهربائي يواصل الارتفاع ويسجل الجمعة 3940 ميغاواط

الاحتلال يعرقل تنقل الفلسطينيين في جنين

الذهب عالمياً ينهي الأسبوع على تراجع

الدينار الأردني يشهد طلباً قوياً عند شركات الصرافة

وظائف برواتب من 360 – 480 ديناراً للعمل بشكل مستعجل في عمان - تفاصيل

انطلاق أعمال مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج اليوم

"سي إن إن": ترامب سيسلم نفسه لسجن في جورجيا نهاية الأسبوع المقبل

السبت، 19-08-2023 11:03 ص

موسكو: تزويد كييف بمقاتلات "إف-16" كركوب قطار سريع بلا مكابح

64d68ca94c59b705f42538fd


الوكيل الإخباري - شبّه السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف من قرروا تزويد كييف بمقاتلات "إف-16" بمن يركب قطارا سريعا بلا مكابح، محذرا من عواقب مثل هذه المغامرات.

اضافة اعلان


وأضاف (في ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الأوكراني وفشل هجومه المضاد يسعى الغرب لاتخاذ قرارات متسرعة وخطرة): "من الواضح أن ذلك لن يثني العقول المدبرة للمغامرات الدموية كخطوتهم الأخيرة المتمثلة في التحضير لتزويد كييف بمقاتلات "إف-16"، كمن يندفع بقطار من دون مكابح بأقصى سرعته". 

وأشار إلى أن "البيت الأبيض دفع نفسه إلى طريق مسدود ويتخذ المزيد والمزيد من القرارات المجنونة للخروج من هذا المأزق".


ولفت إلى أنه على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد، أصبحت المساعدات العسكرية لأوكرانيا أقل شعبية في المجتمع الأمريكي.


وأعلن البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم المقاتلات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.


وأكدت الدنمارك يوم أمس الجمعة حصولها على إذن من الولايات المتحدة بتزويد كييف بطائرات "إف-16"، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e042c04236046b1160954f

موسكو: تدريب بريطانيا فصائل تخريبية أوكرانية هدفه التصعيد في إفريقيا

176442Image1-1180x677_d

كاتب بولندي يكشف نوايا وارسو تجاه روسيا

64e051944236046e2671d952

روسيا تسقط صاروخا فوق القرم

64e049dd4c59b75b383e0986

الجيش الأمريكي يقرّ بتسجيل 17 وفاة بين جنوده في قاعدة "تينكر"

64e0539d423604634e0bf775

بوركينا فاسو ومالي تستعدان لمواجهة "إيكواس" في النيجر

image (1)

بايدن يبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيتنام

أخبار متعلقة
64d9cc3b4236047069019f5c

جون بولتون يلقي باللوم على بايدن والغرب في إخفاق الهجوم الأوكراني المضاد

64bee7294236040d2a4dfa5c

بلينكن يبحث مع وزير خارجية رومانيا صفقة الحبوب والملفات الأمنية

64bede1c4c59b76b5c3d3c7f

البيت الأبيض: لا ندعم الهجمات الأوكرانية داخل روسيا

64bd7bef4c59b76c8f33b2f4

صحيفة: زيلينسكي يختلق نجاحات وهمية لقوات كييف للتستر على فشل الهجوم المضاد

64bc2c8e4c59b7764853772f

اجتماع مجلس أوكرانيا - الناتو قريبا لبحث وقف صفقة الحبوب

64bc283e4c59b776712145e4

"واشنطن بوست": الولايات المتحدة لن ترسل صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا في المستقبل القريب