موسكو: نرفض بشدة الادعاءات الزائفة حول "تدخل" مزعوم في العملية الانتخابية السلوفاكية

الوكيل الاخباري- أكدت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى سلوفاكيا، أن السفارة الروسية ترفض بشكل قاطع الاتهامات الزائفة حول "تدخل" مزعوم في العملية الانتخابية السلوفاكية.

اضافة اعلان

وأعربت البعثة الدبلوماسية الروسية عن أسفها "لأنه لا تزال تتخذ خطوات في براتيسلافا لزيادة تدهور العلاقات التي كانت ودية بين البلدين، والتي تعاني فعلًا من أزمة عميقة، ويتم لعب "ورقة" مناهضة روسيا في الصراع السياسي الداخلي".



وعشية الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، أفادت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، نقلا عن رئيس الدائرة، سيرغي ناريشكين، أن "مزيدا من تدخل إدارة جو بايدن في الوضع السياسي الداخلي في سلوفاكيا حصل في الآونة الأخيرة، وهو يرتبط بالتحضير للانتخابات النيابية المبكرة".



