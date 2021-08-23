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الإثنين، 23-08-2021 03:41 م

موعد ظهور أول محطة تعبئة هيدروجين في روسيا

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الوكيل الاخباري- من المخطط أن يتم افتتاح أول مئة محطة لتعبئة الهيدروجين للسيارات في روسيا في العام 2025، ويأتي ذلك ضمن خطة معتمدة من قبل الحكومة الروسية لتطوير قطاع السيارات الكهربائية في البلاد.

ومن المتوقع أن يتم بناء 100 محطة تعبئة بشكل سنوي في الفترة من 2025 وحتى 2027، على أن يتم افتتاح قرابة 300 محطة في 2028، ونحو 200 محطة هيدروجين أخرى في الفترة من 2029 إلى 2030.

وستتيح محطات الهيدروجين فرصة لنشر عدد أكبر من السيارات الكهربائية العاملة على خلايا الوقود، وكجزء من خطة الحكومة الروسية.

وتضع الخطة أولويات لهذه الصناعة الناشئة، من بينها تطوير قاعدة الإنتاج، وبناء الكفاءات التكنولوجية، وإدخال منتجات جديدة بشكل أساسي إلى السوق، وإنشاء بنية تحتية حديثة للهندسة والنقل.

المصدر: روسيا اليوم

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