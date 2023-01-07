ميليشيا الحوثي تنقل محكومين بالإعدام وتمنع التواصل معهم

الوكيل الاخباري- كشفت مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء عن قيام ميليشيا الحوثي بنقل المختطفين الصادر بحقهم أحكام إعدام حوثية من أبناء محافظتي صعدة والمحويت، بطريقة سرية إلى سجن آخر ومنع التواصل معهم.



وقال الصحافي المحرر من سجون الميليشيا عصام بلغيث نقلاً عن مصادره، إن الميليشيا نقلت المختطفين من أبناء صعدة والمحويت إلى سجن "هبرة"، وتم وضعهم في العنبر الذي وضع فيه المختطفون من أبناء الحديدة قبيل إعدامهم.

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إلى ذلك، أوضحت المصادر أن الميليشيا الحوثية منعت عن المختطفين التواصل مع أسرهم.



كما حذّر بلغيث من إجراءات الإخفاء التي انتهجتها الميليشيا مع المختطفين، مشيراً إلى أنها تمهد لجريمة قد ترتكب بحق المختطفين المدنيين، داعياً إلى سرعة التدخل لإنقاذهم.

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