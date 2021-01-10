الأحد 10-01-2021
الوكيل الاخباري

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الأحد

الامن يكشف تفاصيل الاعتداء على النادي الفيصلي

وصول الدفعة الأولى من مطعوم كورونا الى الأردن

كندا: 81 وفاة و 6570 إصابة بكورونا في كيبيك وأونتاريو

تونس: 45 وفاة و2611 إصابة بكورونا

الأمن يكشف مفاجأة بشأن الفيديو الذي ضجت به مواقع التواصل

معن القطامين : كنت محقّا في النقد الذي وجهته للحكومات السابقة

الأرصاد تحذر من الصقيع والغبار

الأحد، 10-01-2021 07:27 ص

بحسب وسائل إعلام أمريكية

نائب ترامب سيحضر مراسم تنصيب بايدن

5ffa4abe4c59b7661c775b20
مايك بينس


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، سيحضر في 20 يناير الجاري مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

اضافة اعلان
 

وأكدت وكالة "رويترز" صحة هذا الخبر نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.
وكان الرئيس دونالد ترامب ، قد أعلن الجمعة، أنه لن يحضر مراسم تنصيب بايدن.

ونقلت قناة NBC الأمريكية، السبت، عن مصدر مطلع على قرار بينس تأكيده أن نائب الرئيس، سيحضر مراسم تنصيب بايدن والسيناتورة كامالا هاريس التي ستتولى منصب نائب الرئيس في الإدارة القادمة.

 

وتعرض بينس في الأيام الأخيرة لضغوط متزايدة إذ طلب ترامب منه، باعتباره رئيسا لمجلس الشيوخ، إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة، ثم طالبه زعماء ديمقراطيون في الكونغرس بتفعيل المادة الـ25 لدستور البلاد وتسلم مقاليد الحكم، في ظل حادثة اقتحام مبنى الكابيتول على أيدي مئات من أنصار ترامب.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
عثرت

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة في بحر جاوة

68202-DwTQXX3X0AAhqH6

عاصفة ثلجية في طريقها الى لبنان

thumbs_b_c_ff861f50b4a1991cc0704a4796433b28

السعودية: الجمارك تستقبل القادمين من قطر عبر منفذ سلوى

indonesia-plane-crash-reuters-wb3

إندونيسيا تؤكد تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة سريويجايا في بحر جاوة

5ff995294c59b722b178fdc1

فقدان الاتصال بطائرة إندونيسية على متنها ركاب

201110-parler-app-se-411p_23f0d170fc23fdbe20cce843630f7c5f.fit-760w

شركة غوغل توقف تطبيق بارلي من متجرها

أخبار متعلقة
5ff6908e4c59b745975cf3bf

واشنطن.. مصرع 4 أشخاص خلال احتجاجات الليلة الماضية

5ff62af52246a

جو بايدن : الديمقراطية الأميركية تتعرض لاعتداء غير مسبوق

F

ترامب: بنس لا يملك الشجاعة لفعل ما كان عليه فعله لحماية بلده ودستوره

5ff60d8758ec0

اعلان حظر التجول في واشنطن

5ff55920423604214973185d

صحيفة أمريكية : بنس أبلغ ترامب أنه لا يمكنه تغيير نتائج الانتخابات

_109779793_fionahillreuters

مساعدة سابقة لترامب تنصح بايدن بشأن العلاقات مع روسيا