نائب ترامب سيحضر مراسم تنصيب بايدن

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، سيحضر في 20 يناير الجاري مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

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وأكدت وكالة "رويترز" صحة هذا الخبر نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

وكان الرئيس دونالد ترامب ، قد أعلن الجمعة، أنه لن يحضر مراسم تنصيب بايدن.





ونقلت قناة NBC الأمريكية، السبت، عن مصدر مطلع على قرار بينس تأكيده أن نائب الرئيس، سيحضر مراسم تنصيب بايدن والسيناتورة كامالا هاريس التي ستتولى منصب نائب الرئيس في الإدارة القادمة.

وتعرض بينس في الأيام الأخيرة لضغوط متزايدة إذ طلب ترامب منه، باعتباره رئيسا لمجلس الشيوخ، إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة، ثم طالبه زعماء ديمقراطيون في الكونغرس بتفعيل المادة الـ25 لدستور البلاد وتسلم مقاليد الحكم، في ظل حادثة اقتحام مبنى الكابيتول على أيدي مئات من أنصار ترامب.

المصدر : روسيا اليوم

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