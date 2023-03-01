نائب روسي يقترح إعلان المجموعة الأمريكية للأقمار الصناعية هدفا مشروعا

الوكيل الاخباري- اقترح نائب مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت إعلان المجموعة الأمريكية للأقمار الصناعية التي تنقل البيانات إلى القوات الأوكرانية لشن ضربات على الأراضي الروسية، هدفا مشروعا.

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وقال شيريميت في حديث لوكافة "نوفوستي": "أعتقد أنه حان الوقت لأن نعلن المجموعة الأمريكية للأقمار الصناعية التي تنقل كل البيانات وتنسق القصف من قبل القوات الأوكرانية على أراضينا، هدفا مشروعا وإزالتها".



وأضاف أن المجموعة الأمريكية للأقمار الصناعية تعمل حاليا على قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية في المناطق الحدودية، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لروسيا.

روسيا اليوم