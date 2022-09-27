نائب وزير أفغاني يدعو الحكومة لإعادة فتح مدارس الفتيات

الوكيل الإخباري - دعا شير محمد عباس ستانيكزاي، نائب وزير الخارجية في حكومة "طالبان"، سلطات بلاده الى إعادة فتح مدارس الفتيات بعد الصف السادس، قائلا إنه ليس في تعاليم الإسلام ما يحظر تعليم الفتيات.



وجاءت مناشدة ستانيكزاي، اليوم الثلاثاء، خلال تجمع كبير لحركة "طالبان" في كابل.

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وقال ستانيكزاي "ينبغي توفير التعليم للجميع، دون أي تمييز. يجب أن تحصل المرأة على التعليم، لا يوجد حظر في الإسلام على تعليم الفتيات".



وأضاف "دعونا لا نمنح الفرصة لآخرين لخلق فجوة بين الحكومة والشعب. إذا كانت هناك مشكلات فنية، يجب حلها، وفتح مدارس الفتيات."



ويعتبر نائب وزير الخارجية صوتا معتدلا نادرا وسط الإجراءات المتشددة التي فرضتها "طالبان" منذ سيطرتها على مقاليد الأمور في أغسطس 2021.



وتتضمن هذه الإجراءات منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الإعدادية والثانوية، على الرغم من الوعود الأولية بعكس ذلك.

وتفرض الحركة على النساء تغطية أنفسهن من الرأس إلى أخمص القدمين في الأماكن العامة، مع إظهار أعينهن فقط.



وقالت "طالبان" إنها تعمل على خطة لفتح مدارس ثانوية للفتيات لكنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.

RT