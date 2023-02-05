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الأحد، 05-02-2023 11:29 ص

نتنياهو: توصلت مع بوتين إلى حل وسط يرضي الطرفين في الشرق الأوسط

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الوكيل الإخباري- أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "توصل إلى تسوية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول المصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط".

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وأضاف نتنياهو ، "أن إيران تريد تشكيل "جيش" خاص، ونشره في سوريا بالقرب من الحدود الإسرائيلية، منوها بأن إيران لا تريد صنع الأسلحة النووية لتدمير إسرائيل فحسب، بل ولتعريض الإسرائيليين للخطر".

وأوضح نتنياهو، "أنه وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام خيارين، الأول أن تكون روسيا وإسرائيل في حالة صراع، والثاني أن يجد البلدان لغة مشتركة تضمن تحقيق مصالحهما في الشرق الأوسط".

وأشار إلى، "أن إسرائيل لن تتدخل بالتواجد الروسي في سوريا، مقابل ترك روسيا لإسرائيل وشأنها وعدم التدخل في مصالحها في المنطقة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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