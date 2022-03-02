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الأربعاء، 02-03-2022 11:01 ص

نداء لفرض حظر جوي في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض حظر جوي أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية.

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وبين زيلينسكي إنه يتحتم على المجتمع الدولي التفكير بإغلاق مجالاته الجوية بالكامل أمام الصواريخ لإيقاف الهجمات الجوية الروسية المتتالية.

 

وأشار كلمته التي بُثت عبر فيسبوك إن القوات الروسية نفذت في أيام الاجتياح الأولى 56 ضربة صاروخية في أوكرانيا، وأطلقت 113 صاروخ كروز، فيما يحدد الرئيس آلية فرض الحظر الجوي.


وشدد على أن يتم بفرض حظر الطيران دولة أو مجموعة من الدول على دولة أخرى، حيث يتم تدمير أي طائرة تحلق في النطاق الذي يحظر فيه الطيران، وأحياناً تُدمر دفاعاتها الجوي أيضاً من قبل الدول التي تفرض الحظر.

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