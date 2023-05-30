الجيش الروسي يعلن استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا حيث كانت أجهزة المخابرات الغربية تخطط لعمليات ضد روسيا، وحققت الضربة أهدافها بنجاح.

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جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الثلاثاء 30 مايو، حيث تابع التقرير بإصابة الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى لمراكز صناعة القرار، حيث كان يتم التخطيط لأعمال إرهابية على الأراضي الروسية، بتوجيه من المتخصصين من أجهزة المخابرات الغربية.



وأصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في حين تم صد أعمال مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 40 جنديا، وتدمير 3 مركبات، إضافة إلى مدفع "غفوزديكا"، ورادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع من طراز AN/TPQ-50.



في اتجاه كراسنوليمان أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطائرات العملياتية والتكتيكية لمجموعة "المركز" عددا من الأهداف في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حيث لحقت بالعدو خسائر تصل إلى أكثر من 85 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر D-20، ومدفع "غفوزديكا".



في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للضربات التي قام بها الطيران العملياتي التكتيكي للجيش، وكذلك العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة "الجنوب"، بلغت خسائر الجيش الأوكراني 145 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، و3 مركبات، ومدفع هاوتزر D-30.



كذلك تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي رقم 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كراسنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.



في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر للعدو تقدر بـ 140 جندي وتدمير 4 سيارات.



في منطقة خيرسون، نتيجة لأضرار النيران، بلغت خسائر العدو 30 جنديا، وتدمير 5 مركبات، ومدفع "أكاتسيا"، وهاوتزر D-30 وMsta-B.



كما ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش، وكذلك سلاح المدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 88 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 96 مقاطعة أوكرانية.



واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 7 صواريخ من راجمات "هيمارس"، وصاروخ واحد من طراز "هارم"، كما تم إسقاط 8 طائرات أوكرانية مسيرة في مناطق خاركوف وزابوروجيه وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.



إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:



429 طائرة



235 مروحية



4379 طائرة بدون طيار



424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات



9328 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى



1100 راجمة صواريخ متعددة



4941 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون



10544 مركبات عسكرية خاصة

RT