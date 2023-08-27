الأحد 27-08-2023
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الأحد، 27-08-2023 09:26 م

هام للطلبة .. كندا تفتح أبوابها لـ900 ألف طالب أجنبي هذا العام

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الوكيل الاخباري - قال وزير الهجرة الكندي مارك ميلر إن كندا تشعر بالقلق إزاء نزاهة النظام التعليمي، الذي يستفيد منه مئات الآلاف من الطلاب الأجانب، وليس فقط من الضغط الإضافي الذي يضعه هؤلاء الطلاب على أزمة السكن.اضافة اعلان


وأضاف ميلر في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية أن كندا في طريقها لاستقبال 900 ألف طالب أجنبي هذا العام، وهو عدد لم يسبق له مثيل.

وأشار ميلر إلى أن النظام الجامعي الذي يجذب الطلاب الأجانب إلى كندا مربح للغاية، لكن يصاحبه بعض الآثار الضارة وبعض الاحتيال في النظام، يستغل بعض الأشخاص ما ينظر إليه على أنه باب خلفي للدخول إلى كندا.

 




 

 


 

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