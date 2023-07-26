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الأربعاء، 26-07-2023 10:28 م

هرتسوغ يُحمل نتنياهو مسؤولية الاضطرابات في إسرائيل

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الوكيل الإخباري - حمّل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مسؤولية الاضطرابات في إسرائيل، بعد مصادقة الكنيست النهائية على إلغاء قانون "سبب المعقولية"، المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا.

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وطلب هرتسوغ من نتنياهو إيجاد حل سريع للأزمة، بحيث تعود بالنفع على إسرائيل والمجتمع ككل.


و أشار الرئيس الإسرائيلي إلى احتجاج ضباط وجنود الاحتياط، وطلب منهم عدم التوقف عن خدمتهم التطوعية، والتي تضر بأمن إسرائيل، بحسب موقع "واللا" العبري.


وألقى هرتسوغ في الأسبوع الماضي، كلمة أمام الكونغرس الأميركي، أشار فيها إلى حالة الجدل الكبير في إسرائيل حول الثورة القانونية.


وقال إن "النقاش المكثف الجاري الآن مؤلم ومثير للقلق للغاية، لأنه يسلط الضوء على التصدعات داخل إسرائيل".


ودعا هرتسوغ إلى توافق واسع في الآراء بشأن الإصلاح القضائي، مضيفا، سوف أستمر في بذل كل ما في وسعي للتوصل إلى إجماع عام واسع النطاق، وحماية وتقوية وصون الديمقراطية في إسرائيل، في ظل وجود محكمة عليا قوية ونظام قضائي مستقل".


بترا

 




 

 


 

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