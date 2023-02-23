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الخميس، 23-02-2023 08:50 ص

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة في سيبيريا

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الوكيل الإخباري - أفادت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية بمقاطعة إيركوتسك في سيبيريا، بأن المنطقة تعرضت لهزات أرضية صباح اليوم الخميس.

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وذكرت المديرية في بيانها، أن الزلزال وقع بالقرب من قرية أليغجير بمنطقة نيجنيودينسكي التابعة لمقاطعة إيركوتسك.


وأضاف البيان: "تم في الساعة 07.06 من صباح اليوم (الساعة الثانية وست دقائق بتوقيت موسكو)، تسجيل هزات زلزالية في منطقة نيجنيودينسكي التابعة لمقاطعة إيركوتسك. ووقع مركز الهزات على بعد 21 كلم من قرية أليغجير. وبلغت قوة الهزات 6.3 درجة في مركز الزلزال".


من جانبه، أشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي  (EMSC)، إلى أن قوة الزلزال الذي ضرب مقاطعة إيركوتسك صباح اليوم، على بعد 323 كيلومترا من كانسك، بلغت 4.7 درجة. ووفقا له وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.


في ذات الوقت، تؤكد معطيات مديرية حالات الطوارئ في المنطقة، أن هذه الهزات الأرضية لم تتسبب بأية إصابات ولم ينجم عنها أي أضرار مادية، وتعمل كل مرافق البنية التحتية بشكل طبيعي في تلك المنطقة.

 

روسيا اليوم 


 




 

 


 

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