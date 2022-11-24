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الخميس، 24-11-2022 07:47 م

هنغاريا تؤجل مجددا المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

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الوكيل الاخباري- ارجأت هنغاريا الخميس مصادقتها على انضمام السويد وفنلندا لحلف"الناتو" إلى العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان على هامش قمة لمجموعة فيشيغراد في سلوفاكيا إن البرلمان الهنغاري سيصوت على ذلك "خلال الدورة الاولى" العام 2023.

بدوره، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي إنه تلقى وعدا من نظيره الهنغاري فيكتور أوربان بالمصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" العام المقبل بعد أن كانت تلك المصادقة في هنغاريا في خريف العام الحالي.

وقال مورافيتسكي يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لرؤساء وزراء مجموعة فيسيغراد. "تلقيت وعدا بالمصادقة على انضمام السويد وفنلندا للناتو في الاجتماع الأول للبرلمان العام المقبل". وأضاف "هناك تاريخ محدد، وهناك التزام من جانب هنغاريا".

وذكرت الحكومة الهنغارية أن الجمعية الوطنية (البرلمان) ستصادق على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي قبل نهاية دورة الخريف الحالية، والتي تمتد حتى منتصف ديسمبر. وتم بالفعل إدراج هذه المسألة في جدول أعمال دورة الخريف، ولكن لم يتم تحديد موعد لإجراء التصويت عليها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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