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الثلاثاء، 09-04-2024 10:45 ص

واشنطن: كسوف كلي نادر يغرق مناطق شاسعة في أميركا الشمالية بالظلام

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الوكيل الإخباري-ساد كسوف كلي نادر في سماء أميركا الشمالية، من المكسيك إلى كندا مروراً بالولايات المتحدة، بعد ظهر الاثنين، في حدث فلكي مذهل أغرق مناطق واسعة بالظلام في وضح النهار، بحسب واشنطن تايمز.

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وتتالت صيحات الاندهاش بين ملايين السكان الذين تجمعوا لمشاهدة الكسوف الكلي للشمس، في بث حي بالفيديو لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من مواقع متعددة على طول مسار الكسوف.


وبدأ الحدث الفلكي عند الساعة 18:07 بتوقيت غرينتش على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، ثم تنقل عابرا أولى الولايات الأميركية الخمس عشرة في المسار، من تكساس إلى ماين، قبل أن يتجه نحو شرق كندا، حيث انتهى مساره.
وبلغت المدة الإجمالية التي عبر خلالها ظل القمر فوق البلدان الثلاثة في أميركا الشمالية خلال هذه الظاهرة ساعة ونصف الساعة تقريبا.


وفي الولايات المتحدة وحدها، يعيش أكثر من 30 مليون شخص في المنطقة التي شهدت الكسوف، لبضع دقائق على الأكثر، بحسب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
وينطوي الحدث على أهمية علمية كبيرة، حيث تضمن برنامج الفعاليات المرتبطة بالحدث إطلاق وكالة (ناسا) من ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة ثلاثة صواريخ تجارب قبل الكسوف وخلاله وبعده، بهدف قياس التغيرات الناجمة عن الظلام في الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض والغلاف الأيوني، حيث يمر قسم كبير من إشارات الاتصالات.

 




 

 


 

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