خبير أمريكي: الولايات المتحدة تعتقد أنها تحكم العالم

الوكيل الإخباري- صرّح الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعتقد أنها تحكم العالم، وهذا أمر خطير للغاية ويؤدي إلى التوتر في كل مكان.

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وقال ساكس على هامش "منتدى التنمية الصيني" في بكين: "نحن نعلم أن التوترات التجارية هي في الحقيقة نتيجة محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لإبطاء التقدم الاقتصادي للصين. إنها جزء من محاولة أمريكية شاملة للحفاظ على الهيمنة أو الأحادية القطبية في عالم أصبحت فيه التعددية القطبية حقيقة واقعة بالفعل". وأضاف: "التوترات نفسها التي أدت إلى الحرب في أوكرانيا، تنعكس في التوترات بين الولايات المتحدة والصين".



وأشار إلى أن الحل يمكن أن يكون باعتماد التعددية القطبية من قبل الدول. وتابع ساكس: "في الوقت الحالي، لا تزال الطبقة السياسية الأمريكية بعيدة كل البعد عن الحقائق الأساسية في العالم، فالولايات المتحدة لا تزال تعتقد أنها تحكم العالم، وبالطبع، هذا أمر ساذج وخطير للغاية، ويؤدي إلى توترات في كل مكان".



وأعرب الخبير الأمريكي عن أمله في أن تفهم الولايات المتحدة، قريبا، أنها بحاجة إلى التفاعل مع روسيا والصين والقوى الكبرى الأخرى في عالم متعدد الأقطاب.



سبوتنيك